Новый рынок электроэнергии принесет Украине еще 1% роста ВВП - Центр Разумкова
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Введение новой модели рынка электрической энергии с 2019 года может обеспечить дополнительный ежегодный рост валового внутреннего продукта (ВВП) по меньшей мере на 1% благодаря улучшению инвестиционных условий. Об этом говорится в сообщении Центра Разумкова, передает УНН.
"Запуск в 2019 году новой модели рынка электрической энергии может обеспечить в дальнейшем дополнительный ежегодный рост ВВП Украины минимум на 1% за счет улучшения инвестиционных условий для привлечения средств в модернизацию инфраструктуры и рост объемов торговли электроэнергией", - отмечается в сообщении.
По данным Центра Разумкова, привлекательные инвестиционные условия будут созданы путем внедрения прозрачных и конкурентных механизмов функционирования рынка электрической энергии, упрощения процедуры подключения новых промышленных предприятий и увеличения межгосударственной торговли.
По их мнению, реформирование рынка электроэнергии будет способствовать обеспечению синхронной работы энергосистем Украины и Молдовы с ENTSO-Е. Кроме того, как считают в Центре Разумкова, при активном сотрудничества всех заинтересованных сторон эта цель может быть достигнута до 2023 года.
При этом, по их прогнозам, максимальная мощность передачи электроэнергии в случае полной синхронизации в режиме экспорт-импорт достигнет 4 ГВт.
"В результате интеграции объемы торговли электроэнергией имеют потенциал роста в шесть раз - с 250 млн долл. до 1,5 млрд долл.", - отметили в Центре.
Напомним, государственные учреждения должны заключить соглашения на поставки и распределение электрической энергии на 2019 год с операторами рынка до 31 декабря 2018 года.