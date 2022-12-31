Новий рік зі світлом? В Одеській області починають підключати споживачів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Споживачів Одеської області починають підключати і вже невдовзі має з'явитися світло. Про це повідомив голови Одеської ОВА Максим Марченко, передає УНН.
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"ДТЕК отримав команду від Укренерго підключити усіх побутових споживачів в нашій області. Тому в найближчий час очікуємо на світло. Дякую ППО та енергетикам за їх титанічну працю!" - написав Марченко.
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У Києві та Київській області скасовано екстрені відключення.
Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, завдяки силам ППО та завчасним технічним заходам після обстрілів вдалося уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми.