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14:16 • 20743 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 44088 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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13:04 • 71742 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 107884 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 134258 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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14 марта, 06:00 • 122489 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135892 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117364 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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13 марта, 13:47 • 131669 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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Новый год со светом? В Одесской области начинают подключать потребителей

Новый год со светом? В Одесской области начинают подключать потребителей

Киев • УНН

 • 476954 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Потребителей Одесской области начинают подключать и уже скоро должен появиться свет. Об этом сообщил главы Одесской ОВА Максим Марченко, передает УНН.

Цитата

"ДТЭК получил команду от Укрэнерго подключить всех бытовых потребителей в нашей области. Поэтому в ближайшее время ожидаем свет. Спасибо ПВО и энергетикам за их титанический труд!" – написал Марченко.

Ранее

В Киеве и Киевской области отменены экстренные отключения.

Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, благодаря силам ПВО и преждевременным техническим мероприятиям после обстрелов удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы.

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