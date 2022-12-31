Новый год со светом? В Одесской области начинают подключать потребителей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Потребителей Одесской области начинают подключать и уже скоро должен появиться свет. Об этом сообщил главы Одесской ОВА Максим Марченко, передает УНН.
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"ДТЭК получил команду от Укрэнерго подключить всех бытовых потребителей в нашей области. Поэтому в ближайшее время ожидаем свет. Спасибо ПВО и энергетикам за их титанический труд!" – написал Марченко.
Ранее
В Киеве и Киевской области отменены экстренные отключения.
Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, благодаря силам ПВО и преждевременным техническим мероприятиям после обстрелов удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы.