Новый год со светом? В Одесской области начинают подключать потребителей

Цитата

"ДТЭК получил команду от Укрэнерго подключить всех бытовых потребителей в нашей области. Поэтому в ближайшее время ожидаем свет. Спасибо ПВО и энергетикам за их титанический труд!" – написал Марченко.

Ранее

В Киеве и Киевской области отменены экстренные отключения.

Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, благодаря силам ПВО и преждевременным техническим мероприятиям после обстрелов удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы.