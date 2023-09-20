Новий посол ЄС Катаріна Матернова офіційно розпочала свою дипломатичну місію в Україні

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"Через кілька годин після прибуття до Києва новопризначена Посолка ЄС Матернова вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Перебийносу. Матернова і команда Представництва ЄС працюватимуть над поглибленням міцного партнерства ЄС і України у вирішальний час", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН в Україні починає роботу новопризначений посол Cполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мартін Гарріс.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган призначив нового посла в Україні, ним став Мустафа Левент Більген.

14 вересня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова прийняла копії вірчих грамот у новопризначеної посла Канади в Україні Наталки Цмоць.

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