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Новий посол ЄС Катаріна Матернова офіційно розпочала свою дипломатичну місію в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Представництво Європейського Союзу в Україні в соціальній мережі X (колишній Twitter) повідомило, що новопризначений посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вручила копії вірчих грамот заступникові міністра закордонних справ Євгену Перебийносу, передає УНН.

Цитата

"Через кілька годин після прибуття до Києва новопризначена Посолка ЄС Матернова вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Перебийносу. Матернова і команда Представництва ЄС працюватимуть над поглибленням міцного партнерства ЄС і України у вирішальний час", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН в Україні починає роботу новопризначений посол Cполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мартін Гарріс.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган призначив нового посла в Україні, ним став Мустафа Левент Більген.

14 вересня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова прийняла копії вірчих грамот у новопризначеної посла Канади в Україні Наталки Цмоць.

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