Макрон каже, що посла Франції «тримають у заручниках у посольстві» в Нігері
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, посол Франції в Нігері та інші французькі дипломати «буквально перебувають у заручниках у посольстві Франції», пише CNN, передає УНН.
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Виступаючи перед журналістами під час візиту до регіону Кот-д'Ор у Франції в п'ятницю,Макрон сказав, що «їжу не доставляли» до посольства в Ніамеї і що посол «їв військовий пайок».
Посол Сільвен Ітте «не може вийти, він персона нон грата, і йому відмовляють у їжі», також сказав Макрон.
Після захоплення контролю над західноафриканською країною в липні військова хунта наказала Ітте залишити країну. Пізніше він скасував його візу та наказав поліції видворити його.
Але дипломат залишився на місці, за словами французького президента, а французька влада повторила, що не визнає владу хунти.
Відповідаючи на запитання, чи працюватиме він над поверненням посла додому, Макрон підкреслив повноваження скинутого президента Нігеру Мохамеда Базума: «Я зроблю все, про що ми домовимося з президентом Базумом, тому що він є законною владою, і я розмовляю з ним щодня».
За словами міністра закордонних справ Франції Катрін Колонна, Ітте все ще працює.
Колонна додав, що Ітте «залишиться стільки, скільки ми хочемо, щоб він залишився», і що його повернення є рішенням Макрона.