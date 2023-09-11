В Україні розпочинає роботу новопризначений посол Британії: що відомо

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"Заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Його Величності Короля Cполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мартіна Гарріса“,- йдеться в повідомленні.

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Заступник міністра МЗС України Євген Перебийніс привітав посла з початком його дипломатичної місії в Україні, висловивши сподівання, що його робота в нашій державі сприятиме подальшому поглибленню українсько-британських відносин.

Євген Перебийніс та Мартін Гарріс обговорили весь спектр питань співробітництва між Україною та Сполученим Королівством, обмінялися думками щодо конкретних кроків з поглиблення взаємодії в контексті курсу України на набуття членства в НАТО, а також реалізації міжнародних ініціатив на підтримку України.

Окрему увагу сторони приділили питанню посилення санкційного тиску на Росію та функціонуванню Чорноморського “зернового коридору” задля забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

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