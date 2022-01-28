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Шахед-136

Новий антирекорд: в Україні вже 3,98 млн випадків COVID-19, за добу - 34 408

Новий антирекорд: в Україні вже 3,98 млн випадків COVID-19, за добу - 34 408

Київ • УНН

 • 25217 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. В Україні зафіксовано вже 3,98 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 27 січня, - понад 34 тисячі, що є найбільшим показником з початку пандемії - антирекорд другий день поспіль. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

"За добу 27 січня в Україні зафіксовано 34 408 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 342 особи;
  • летальних випадків – 144;
  • одужало – 6 142 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 980 610 осіб;
  • одужало – 3 608 094 особи;
  • летальних випадків – 99 882;
  • проведено ПЛР-тестувань – 17 848 132.

Деталі

Із захворілих за минулу добу: дітей – 5 341, медпрацівників – 808.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (2807), Львівській (2793), Одеській (2406) областях, місті Київ (2384), Житомирській (1988) області.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 16-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

З 6 грудня набули чинності нові карантинні правила, які передбачають посилення обмежень у "жовтих" зонах. Так, відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів дозволена лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання.

15 грудня карантин в Україні продовжили до квітня.

З 30 грудня всі області були у "жовтій" зоні.

20 січня Міністерство охорони здоров'я констатувало новий спалах з епіцентром на заході України.

З 24 січня Івано-Франківська область перейшла до "червоної" зони. Із 27 січня до неї приєдналася Рівненська область.

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