Новый антирекорд: в Украине уже 3,98 млн случаев COVID-19, за сутки - 34 408

КИЕВ. 28 января. УНН. В Украине зафиксировано уже 3,98 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 27 января, - более 34 тысяч, что является самым большим показателем с начала пандемии - антирекорд второй день подряд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.