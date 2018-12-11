Новинський погрожує силовикам за переслідування Московського патріархату

"9 грудня 2018 року представники Служби Безпеки України без законних підстав і з перевищенням своїх службових повноважень заборонили митрополиту Донецькому і Маріупольському Іларіону перетнути лінію розмежування в офіційному пункті пропуску - КПВВ "Новотроїцьке", не давши йому потрапити до Свято-Успенського Миколо-Василівського монастиря в селі Нікольське Волновахського району Донецької області для здійснення молитви в свято ікони Божої Матері "Знамення" 10 грудня. Його електронний пропуск був просто анульований СБУ, а в якості пояснення причин правоохоронці назвали "... особливе розпорядження з Києва ...", - заявив Новинський.

Нардеп переконує, що правоохоронці в умовах, коли, по суті, тільки УПЦ МП залишалася останньою сполучною ланкою між контрольованою і неконтрольованою територіями, яка має в своєму розпорядженні парафії і турбуючись про паству по обидва боки лінії розмежування, поводяться недалекоглядно.

"Доводиться констатувати, що ексцес з Владикою Іларіоном став лише черговим серед сотень інших прикладів тиску на духовенство і прихожан Української Православної Церкви, які ми спостерігаємо з дедалі більшою частотою в міру наближення дати так званого «об'єднавчого собору». Наприклад, вже сьогодні прийшла звістка про те, що протоієрею Рівненської єпархії УПЦ Віктору Земляному правоохоронці намірилися вручити підозру "за зраду Батьківщині", що само по собі нонсенс", - зазначає Новинський.

Він також висловив думку, що представники влади вибрали явно незаконний шлях, і ні про яке подолання розколу в українському православ'ї не думають.

"Всі дії по створенню так званої "єдиної помісної церкви" є лише частиною президентської виборчої кампанії. І на догоду цій кампанії влада тільки ще більше розриває нашу країну, все підвищуючи і підвищуючи градус нетерпимості і ворожнечі", - впевнений парламентарій.

З точки зору Новинського "замість шляху примирення і зшивання України, шляху подолання її ран команда президента вирішила зіграти на найболючіших, найнебезпечніших протиріччях, ризикуючи залишками миру між українцями і майбутнім України як такої".

Політик закликав усіх державних службовців, особливо представників Служби безпеки України і прокуратури, неухильно виконувати Конституцію і закони України. Оскільки закон про СБУ безпосередньо забороняє необгрунтоване обмеження прав і свобод громадян та передбачає відповідальність за такі дії.

"Кожен співробітник Служби безпеки і прокуратури, замішаний в фабрикації справ та переслідуванні духовенства і прихожан УПЦ, обов'язково буде відповідати за всією суворістю закону",- впевнений він.