Новинский грозит силовикам за преследование Московского патриархата

"9 декабря 2018 представители Службы безопасности Украины без законных оснований и с превышением своих служебных полномочий запретили митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона пересечь линию разграничения в официальном пункте пропуска - КПВВ" Новотроицкое ", не дав ему попасть в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское Волновахского района Донецкой области для совершения молитвы в праздник иконы Божией Матери "Знамение" 10 декабря. Его электронный пропуск был просто аннулирован СБУ, а в качестве объяснения причин правоохранители назвали "... особое распоряжение из Киева ...", - заявил Новинский.

Нардеп утверждает, что правоохранители в условиях, когда, по сути, только УПЦ МП оставалась последней связующим звеном между контролируемой и неконтролируемой территориями, которая располагает прихода и заботясь о пастве с обеих сторон линии разграничения, ведут себя недальновидно.

"Приходится констатировать, что эксцесс с Владыкой Иларионом стал лишь очередным среди сотен других примеров давления на духовенство и прихожан Украинской Православной Церкви, которые мы наблюдаем со все возрастающей частотой по мере приближения даты так называемого« объединительного собора ». Например, уже сегодня пришла известие о том, что протоиерею Ровенской епархии УПЦ Виктору Земляном правоохранители вознамерились вручить подозрение "за измену Родине", что само по себе нонсенс ", - отмечает Новинский.

Он также выразил мнение, что представители власти выбрали явно незаконный путь, и ни о каком преодоления раскола в украинском православии не думают.

"Все действия по созданию так называемой" единой поместной церкви "является лишь частью президентской избирательной кампании. И в угоду этой кампании власть только еще больше разрывает нашу страну, все повышая и повышая градус нетерпимости и вражды", - уверен парламентарий.

С точки зрения Новинского "вместо пути примирения и сшивания Украины, пути преодоления ее ран команда президента решила сыграть на самых болезненных, самых опасных противоречиях, рискуя остатками мира между Украинской и будущим Украины как таковой".

Политик призвал всех государственных служащих, особенно представителей Службы безопасности Украины и прокуратуры, неуклонно выполнять Конституцию и законы Украины. Поскольку закон о СБУ непосредственно запрещает необоснованное ограничение прав и свобод граждан и предусматривает ответственность за такие действия.

"Каждый сотрудник Службы безопасности и прокуратуры, замешан в фабрикации дел и преследовании духовенства и прихожан УПЦ, обязательно будет отвечать по всей строгости закона", - уверен он.