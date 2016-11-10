Новим рекордсменом зі швидкого польоту став кажан
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Кажан бразильський складчатогуб став новим рекордсменом зі швидкого горизонтального польоту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Інститут орнітології імені Макса Планка у Німеччині.
“До сих пір рекорд швидкості для горизонтального польоту тримався за птахами зі швидкої сім’ї... Разом з колегами з США дослідники з Інституту Макса Планка з орнітології в Радольфцеллі тепер відкрили нового передового бігуна серед повітряних акробатів. Проте мова йде не про птаха, а про тварину — це кажан: бразильський складчатогуб пролітає через нічне небо зі швидкістю більш ніж 160 кілометрів на годину”, — йдеться у повідомленні.
У цих кажанів аеродинамічна форма тіла і крила більші за середні, якщо порівнювати з іншими видами кажанів, що допомагає їм сягати таких величезних швидкостей.
Дані про швидкість летючих кажанів зібрали за допомогою радіопередавачів, які прикріпили до спини тварин за допомогою клею.
“Спочатку ми ледве могли повірити нашим даним, але вони були правильними: іноді самки кажанів, які важать від 11 до 12 грамів, летіли зі швидкістю понад 160 кілометрів на годину — це новий рекорд для горизонтального польоту”, — про це сказав Камран Сафі з Інституту Макса Планка з орнітології, як зазначається у повідомленні.
Як повідомляв УНН, сіамський кіт на кличку Скутер з Техасу внесений до Книги рекордів Гіннесса як найстаріший з нині живих котів.