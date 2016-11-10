Новым рекордсменом по скорости полета стала летучая мышь
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Летучая мышь бразильский складчатогуб стала новым рекордсменом по скоросному горизонтальному полету. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Институт орнитологии имени Макса Планка в Германии.
"До сих пор рекорд скорости горизонтального полета принадлежал птицам семейства стрижиных... Вместе с коллегами из США исследователи из Института Макса Планка по орнитологии в Радольфцелле теперь открыли нового передового бегуна среди воздушных акробатов. Однако речь идет не о птице, а о животном - это летучая мышь: бразильский складчатогуб пролетает через ночное небо со скоростью более 160 километров в час", - говорится в сообщении.
У этих летучих мышей аэродинамическая форма тела и крылья большие средних, если сравнивать с другими видами летучих мышей, что помогает им достигать таких огромных скоростей.
Данные о скорости летучих летучих мышей собрали с помощью радиопередатчиков, которые прикрепили к спине животных с помощью клея.
"Сначала мы едва могли поверить нашим данным, но они были правильными: иногда самки летучих мышей, которые весят от 11 до 12 граммов, летели со скоростью более 160 километров в час - это новый рекорд для горизонтального полета", - об этом сказал Камран Сафи из института Макса Планка по орнитологии, как отмечается в сообщении.
Как сообщал УНН, сиамский кот по кличке Скутер из Техаса внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый из ныне живущих.