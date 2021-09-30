Нові втрати на Донбасі: внаслідок ворожих обстрілів загинув боєць

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Внаслідок ворожих обстрілів сьогодні у зоні ООС загинув український військовослужбовець. Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС на 11 годину, повідомляє УНН.

Цитата:

"Від початку доби, 30 вересня, російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню, 1 раз застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння... Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними пресцентру, 30 вересня, зокрема, біля Новотошківського ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Кам'янки окупанти вели вогонь з артилерії калібру 122 мм. У бік населеного пункту Попасна найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Доповнення

Напередодні бойовики 7 разів порушували “режим тиші”.

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