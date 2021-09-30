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Новые потери на Донбассе: в результате вражеских обстрелов погиб боец

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. Вследствие вражеских обстрелов сегодня в зоне ООС погиб украинский военнослужащий. Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС на 11:00, сообщает УНН.

Цитата:

"С начала суток, 30 сентября, российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, 1 раз применяя запрещеннок Минскими договоренностями вооружение... В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Детали

По данным пресс-центр, 30 сентября, в частности, у Новотошковского вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Каменки оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 122 мм. В сторону населенного пункта Попасная наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Дополнение

Накануне боевики 7 раз нарушали "режим тишины".

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