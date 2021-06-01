Нові тарифи на газ з 1 червня: як зміниться ціна на блакитне паливо

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Кілька газопостачальників знизили базову річну ціну. Найнижчі ціни запропонували "Агросинтез Трейдінг" з ціною 7,80 грн за кубометр, "Евода Трейд" КП "Луцькводоканал" з ціною 7,88 грн за кубометр, "Черкасигаз Збут" і "Уманьгаз Збут" з ціною 7,89 грн за кубометр, а також ГК "Нафтогаз України" з ціною 7,96 грн за кубометр.

Згідно з даними, найпоширеніший річний цінник на газ у червні – 7,98-7,99 грн за кубометр. Ще понад 20 постачальників продаватимуть клієнтам з річними тарифними планами кубометр палива за ціною від 9,20 грн і до 13,50 грн.

Тим часом місячні ціни, які компанії пропонують на червень, коливаються від 7,80 і до 12 грн за кубометр.

Нагадаємо

З травня запровадили річний тариф на газ для населення. Постачальники оприлюднили свіжі цінники на газ - у червні - як підрахували аналітики, річні пропозиції коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр, як і в травні. При цьому більшість компаній встановила цінники до 9 грн за кубометр. А от місячні ціни, що постачальники пропонують на червень, поки що коливаються від 7,88 і до 11,59 грн за кубометр.

Що стосується опалення та гарячого водопостачання - в уряді пообіцяли не піднімати ці тарифи до кінця опалювального сезону, що вже закінчився.