Новые тарифы на газ с 1 июня: как изменится цена на голубое топливо
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Газоснабжающие компании уже опубликовали новые цены на газ: месячное предложение — на июнь, а также годовое базовое. Годовые предложения будут колебаться от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр, информирует портал “ГазПравда”, пишет УНН.
Детали
Несколько газопоставщиков снизили базовую годовую цену. Самые низкие цены предложили “Агросинтез Трейдинг” с ценой 7,80 грн за кубометр, “евод Трейд” КП “Луцкводоканал” с ценой 7,88 грн за кубометр, “Черкассыгаз Сбыт” и “Уманьгаз Сбыт” с ценой 7,89 грн за кубометр , а также ГК “Нафтогаз Украины” с ценой 7,96 грн за кубометр.
Согласно данным, самый распространенный летний ценник на газ в июне — 7,98-7,99 грн за кубометр. Еще более 20 поставщиков продавать клиентам с годовым тарифным планам кубометр топлива по цене от 9,20 грн и до 13,50 грн.
Между тем месячные цены, которые компании предлагают на июнь, колеблются от 7,80 и до 12 грн за кубометр.
Напомним
С мая ввели годовой тариф на газ для населения . Поставщики обнародовали свежие ценники на газ — в июне — как подсчитали аналитики , годовые предложения колебаться от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр, как и в мае. При этом большинство компаний установила ценники до 9 грн за кубометр. А вот месячные цены, что поставщики предлагают на июнь, пока колеблются от 7,88 и до 11,59 грн за кубометр.
Что касается отопления и горячего водоснабжения — в правительстве пообещали не поднимать эти тарифы до конца отопительного сезона уже закончился.