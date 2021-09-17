НоваПей стала учасником міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard

До цього НоваПей використовувала технології МПС за посередництвом банків-еквайрів.

“Наша компанія вже досягла певного рівня розвитку й обсягу транзакцій, який дає можливість працювати з лідерами ринку платіжних систем як повноцінний фінансовий партнер. Ставши учасником МПС Visa та MasterCard, НоваПей може тепер проводити прямі розрахунки, більш ефективно будувати технології обробки операцій, розширити функціонал мобільного додатку та онлайн-кабінету Нової пошти для наших клієнтів. А ще це свідчення надійності нашої компанії та довіри з боку міжнародних брендів”, — коментує Андрій Кривошапко, СЕО НоваПей.