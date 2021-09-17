НоваПей стала участником международных платежных систем Visa и MasterCard
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Компания НоваПей первой среди частных небанковских финансовых учреждений стала полноправным участником международных платежных системы (МПС) Visa и MasterCard. В частности, первой в регионе СНГ и Юго-Западной Европы в МПС Visa и первой в Украине и Молдове в МПС MasterCard Worldwide. Это позволит компании работать с платежными системами напрямую, без посредников и эффективнее использовать ее возможности для улучшения клиентского опыта
До этого НоваПей использовала технологии МПС посредством банков-эквайров.
“Наша компания уже достигла определенного уровня развития и объема транзакций, который дает возможность работать с лидерами рынка платежных систем как полноценный финансовый партнер. Став участником МПС Visa и MasterCard, НоваПей может теперь проводить прямые расчеты, более эффективно строить технологии обработки операций, расширить функционал мобильного приложения и онлайн-кабинета Новой почты для наших клиентов. А еще это свидетельство надежности нашей компании и доверия со стороны международных брендов”, — комментирует Андрей Кривошапко, СЕО НоваПей.