Новачок АПЛ націлився на підписання Ібрагімовича та Кавані

Переможець другого англійського дивізіону цікавиться кандидатурами шведа Златана Ібрагімовича та форварда “ПСЖ” Едінсона Кавані.

Контракти обох футболістів закінчуються наприкінці поточного сезону. Нові угоди поки не було підписано. Якщо футболісти стануть вільними агентами, “Лідс” зможе їх підписати безкоштовно.

Примітно, що боси “Лідс Юнайтед” намагалися підписати Ібрагімовича ще минулої зими, коли у того завершився контракт з “Лос-Анджелес Гелаксі”, але ветеран футбольного цеху вважав за краще перебратися до “Мілана”.