Новачок АПЛ націлився на підписання Ібрагімовича та Кавані

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19 березня, 18:42 • 49242 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 102357 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 102107 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117713 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 124121 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
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19 березня, 06:32 • 156404 перегляди

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"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123935 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Повернувшись до вищого дивізіону чемпіонату Англії з футболу (АПЛ), ФК “Лідс” запланував здійснити відразу кілька гучних трансферів цього літа, повідомляє УНН з посиланням на “Sky Sport Italia”.

Переможець другого англійського дивізіону цікавиться кандидатурами шведа Златана Ібрагімовича та форварда “ПСЖ” Едінсона Кавані.

Контракти обох футболістів закінчуються наприкінці поточного сезону. Нові угоди поки не було підписано. Якщо футболісти стануть вільними агентами, “Лідс” зможе їх підписати безкоштовно.

Примітно, що боси “Лідс Юнайтед” намагалися підписати Ібрагімовича ще минулої зими, коли у того завершився контракт з “Лос-Анджелес Гелаксі”, але ветеран футбольного цеху вважав за краще перебратися до “Мілана”.

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