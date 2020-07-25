Новичок АПЛ нацелился на подписание Ибрагимовича и Кавани
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Вернувшись в высший дивизион чемпионата Англии по футболу (АПЛ), ФК "Лидс" запланировал осуществить сразу несколько громких трансферов этим летом, сообщает УНН со ссылкой на "Sky Sport Italia".
Победитель второго английского дивизиона интересуется кандидатурами шведа Златана Ибрагимовича и форварда “ПСЖ” Эдинсона Кавани.
Контракты обоих футболистов заканчиваются в конце текущего сезона. Новые соглашения пока не были подписаны. Если футболисты станут свободными агентами, “Лидс” сможет их подписать бесплатно.
Примечательно, что боссы “Лидс Юнайтед” пытались подписать Ибрагимовича еще прошлой зимой, когда у того завершился контракт с “Лос-Анджелес Гэлакси”, но ветеран футбольного цеха предпочел перебраться в “Милан”.