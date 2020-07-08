Нова віцепрем'єрка з питань євроінтеграції провела зустріч з генсеком НАТО

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Відбулась перша робоча зустріч Віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, пише УНН з посиланням на Facebook Офісу Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

“Відбулась перша робоча зустріч Віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якої вона передала листа від Президента України Володимира Зеленського з нагоди рішення Альянсу щодо надання Україні статусу Партнера розширених можливостей”, — вказано у повідомленні.

Віцепрем’єрка підкреслила, що Україна готова наповнити практичним змістом і конкретними кроками свою участь у Програмі розширених можливостей та прагне посилювати подальшу взаємосумісність Збройних Сил України та країн-членів НАТО.

Зі свого боку Генсек НАТО запевнив, що союзники дуже уважно стежать за процесами, які відбуваються в Україні, та вітають прогрес і зусилля країни в проведенні реформ.

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