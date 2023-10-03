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Нова послуга в Дії: вкладники збанкрутілих банків можуть повернути кошти через смартфон

Нова послуга в Дії: вкладники збанкрутілих банків можуть повернути кошти через смартфон

Київ • УНН

 • 620194 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Вкладники збанкрутілих банків відтепер можуть повернути кошти через Дію. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.

Цитата

«Тепер не потрібно ходити в банки та витрачати зайвий час, щоб отримати гарантоване відшкодування зі збанкрутілих банків. З будь-якого селища чи містечка подаєте заяву в Дії та отримуєте гроші на свій рахунок протягом трьох днів», - написав у Телеграм Михайло Федоров.

Деталі

Він уточнив, що наразі послуга доступна для вкладників 34 банків, що збанкрутували. Це близько 1,4 млн рахунків, на яких зберігаються 3,2 млрд грн, які потрібно відшкодувати.

Щоб подати заяву треба вибрати у Дії збанкрутілий банк, у якому мали рахунок, додати контактні дані та підписати заяву «Дія.Підписом». У разі задоволення заяви на повернення коштів, вони надійдуть на картку «єПідтримка».

У Мінцифри зазначили, що заяву будуть опрацьовувати протягом трьох робочих днів.

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