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Новая услуга в Дії: вкладчики обанкротившихся банков могут вернуть средства через смартфон

Новая услуга в Дії: вкладчики обанкротившихся банков могут вернуть средства через смартфон

Киев • УНН

 • 620191 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Вкладчики обанкротившихся банков отныне могут вернуть средства через Дію. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

Цитата

«Теперь не нужно ходить в банки и тратить лишнее время, чтобы получить гарантированное возмещение из обанкротившихся банков. Из любого поселка или городка подаете заявление в Дії и получаете деньги на свой счет в течение трех дней», - написал в Телеграм Михаил Федоров.

Детали

Он уточнил, что сейчас услуга доступна для вкладчиков 34 обанкротившихся банков. Это около 1,4 млн счетов, на которых хранятся 3,2 млрд грн, которые нужно возместить.

Чтобы подать заявление надо выбрать в Дії обанкротившийся банк, в котором имели счет, добавить контактные данные и подписать заявление «Дія.Підписом». В случае удовлетворения заявления на возврат средств, они поступят на карту «єПідтримка».

В Минцифры отметили, что заявление будут обрабатывать в течение трех рабочих дней.

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