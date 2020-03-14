Норвежець та італійка вибороли Великі кришталеві глобуси за підсумками сезону Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Заключні гонки восьмого етапу Кубку світу з біатлону в Контіолахті визначили імена володарів Великих кришталевих глобусів, інформує УНН з посиланням на IBU.
У жінок італійка Доротея Вірер лише на 7 очок випередила у підсумку норвежку Тіріл Екхофф — 793 проти 786 балів. Третьою стала німкеня Деніз Херманн — 745.
Кращою з українок стала Олена Підгрушна — 25-та і 253 очки. Валентина Семеренко 33-тя, Юлія Джима 36-та, а Віта Семеренко 41-ша.
Також до останнього боротьба пройшла і у чоловіків — норвежець Йоханнес Тінгнес Бьо набрав 913 балів та випередив на два очки француза Мартена Фуркада, який завершив професійну кар’єру.
Також додамо, наш Дмитро Підручний став 17-м в заліку, а Артем Прима 23-м.