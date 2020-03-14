Норвежец и итальянка завоевали Большие хрустальные глобусы по итогам сезона Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Заключительные гонки восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти определили имена обладателей Больших хрустальных глобусов, информирует УНН со ссылкой на IBU.
У женщин итальянка Вирер только на 7 очков опередила в итоге норвежку Тирил Экхофф — 793 против 786 баллов. Третьей стала немка Дениз Херманн — 745.
Лучшей из украинок стала Елена Пидгрушная — 25-я и 253 очка. Валентина Семеренко 33-я, Юлия Джима 36-, а Вита Семеренко 41-я.
Также до последнего борьба прошла и у мужчин — норвежец Йоханнес Тингнес Бё набрал 913 баллов и опередил на два очка француза Мартена Фуркада, который завершил профессиональную карьеру.
Также добавим, наш Дмитрий Пидручный стал 17-м в зачете, а Артем Прима 23-м.