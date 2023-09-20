Норвегія працює над забороною в'їзду автомобілів із російськими номерами

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"Норвегія, як і Фінляндія, запровадить обмеження на ввезення та використання автомобілів з російською реєстрацією в Норвегії. Ми зараз вивчаємо, як це зробити, і швидко повернемося з ефективними заходами", - заявив Петерссон.

Доповнення

8 вересня Єврокомісія підтвердила інтерпретацію санкційного законодавства щодо росії, зокрема, відтепер в'їзд росіян до зони Євросоюзу на особистому автомобілі, зареєстрованому в країні-агресорці, розцінюватимуть як спробу забороненого імпорту. Такі авто Єврокомісія пропонує конфіскувати у росіян.

Роз'яснення Єврокомісії не є юридично зобов'язувальним. Кожна країна-учасниця ЄС сама вирішує, які обмеження із запропонованих встановлювати щодо росіян.

Норвегія поки що заборонила імпорт, але дозволила тимчасове використання автомобілів з російськими номерами.

Латвія, Литва та Німеччина підтримали рішення Єврокомісії, і запровадили санкції на в'їзд авто з російськими номерами.