Норвегия работает над запретом въезда автомобилей с российскими номерами
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что правительство сейчас работает над новыми правилами по ограничению использования российских автомобилей в стране, пишет УНН со ссылкой на NRK.
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"Норвегия, как и Финляндия, введет ограничения на ввоз и использование автомобилей с российской регистрацией в Норвегии. Мы сейчас изучаем, как это сделать, и быстро вернемся с эффективными мерами", - заявил Петерссон.
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8 сентября Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России, в частности, отныне въезд россиян в зону Евросоюза на личном автомобиле, зарегистрированном в стране-агрессоре, будет расцениваться как попытка запрещенного импорта. Такие авто Еврокомиссия предлагает конфисковать у россиян.
Разъяснение Еврокомиссии не является юридически обязывающим. Каждая страна-участница ЕС сама решает, какие ограничения из предложенных устанавливать в отношении россиян.
Норвегия пока что запретила импорт, но разрешила временное использование автомобилей с российскими номерами.
Латвия, Литва и Германия поддержали решение Еврокомиссии, и ввели санкции на въезд авто с российскими номерами.