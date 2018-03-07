НКРЕКП збирається підвищити тарифи на зберігання газу в ПСГ на 73,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує збільшити тарифи на зберігання газу в підземних сховищах газу (ПСГ) на 73,5%. Відповідний проект “Про встановлення тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу в підземних сховищах газу ПАТ “Укртрансгаз” НКРЕКП схвалила на своєму засіданні, передає УНН.
Зокрема, НКРЕКП планує збільшити тариф на закачування газу в ПСГ на 95,7% - з 32,9 грн/тис. кубометрів до 64,4 грн/тис. кубометрів у добу, на відбір - на 104% - з 32,9 грн/тис. кубометрів до 67,1 грн/тис. кубометрів у добу, на зберігання - на 35,4% - з 0,127 грн/тис. кубометрів до 0,172 грн/тис. кубометрів у добу.
Отже, загальний тариф за зберігання може збільшитися на 73,5% з 112 грн/тис. кубометрів до 194,28 грн/тис. кубометрів.
Також регулятор збирається встановити коефіцієнти до тарифів на індивідуальні послуги. Для доступу на місяць пропонується встановити коефіцієнт на рівні 1,1, на добу вперед - на рівні 1,2.
Проект цього рішення оприлюднять на офіційному сайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій.
Нагадаємо, НКРЕКП оновила тарифи на розподіл та постачання електроенергії для “Київобленерго”.