НКРЕКП встановила тарифи на електроенергію для підприємств на лютий
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, прийняла постанову про встановлення роздрібних тарифів на електричну енергію при переході до ринкових роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, з 1 лютого 2017 року. Рішення було ухвалено на засіданні НКРЕКП у понеділок, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.
"Департаментом із регулювання відносин у сфері енергетики здійснено розрахунок роздрібних тарифів на електричну енергію при переході до ринкових роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, які наведено у проекті рішення. При цьому, зміна роздрібних тарифів на електричну енергію для ПРТ, яким у січні 2017 року вже були встановлені ринкові тарифи на електричну енергію, передусім пов’язана із впливом коригувань, що здійснюються через один місяць після розрахункового", - йдеться у документі.
Як зазначається, наприклад, для ПАТ "Київенерго" пропонується для споживачів 1-го класу напруги встановити тарифи на рівні 147,71 коп./кВт на год (без ПДВ), для 2-го класу напруги - 170,72 коп./кВт на год (без ПДВ).
Нагадаємо, 23 грудня минулого року НКРЕКП розмежувала тарифи на електроенергію для промисловості.