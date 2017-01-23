НКРЕКП установила тарифы на электроэнергию для предприятий на февраль

"Департаментом по регулированию отношений в сфере энергетики осуществлен расчет розничных тарифов на электрическую энергию при переходе док рыночных розничных тарифов на электрическую энергию, отпускаемую для каждого класса потребителей, кроме населения, на территории Украины, которые приведены в проекте решения. При этом, изменение розничных тарифов на электрическую энергию для ПРТ, которым в январе 2017 уже были установлены рыночные тарифы на электрическую энергию, прежде всего связана с влиянием корректировок, осуществляемых через месяц после расчетного ", - говорится в документе.

Как отмечается, например, для ПАО "Киевэнерго" предлагается для потребителей 1-го класса напряжения установить тарифы на уровне 147,71 коп. / КВт в год (без НДС), для 2-го класса напряжения - 170,72 коп. / КВт в год (без НДС).

Напомним, 23 декабря прошлого года НКРЕКП размежевала тарифы на электроэнергию для промышленности .