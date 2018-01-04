НКРЕКП оштрафувала “Укртрнасгаз” на 952 тис. гривень

КИЇВ. 4 січня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала “Укртрнасгаз” за порушення ліцензійних умов із зберігання та транспортування природного газу на 102 тисячі гривень та на 850 тисяч гривень відповідно. Про це свідчать постанови від 29 грудня 2017 року, оприлюднені на сайті регулятора, передає УНН.