НКРЕКП оштрафувала “Укртрнасгаз” на 952 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала “Укртрнасгаз” за порушення ліцензійних умов із зберігання та транспортування природного газу на 102 тисячі гривень та на 850 тисяч гривень відповідно. Про це свідчать постанови від 29 грудня 2017 року, оприлюднені на сайті регулятора, передає УНН.
“НКРЕКП у результаті розгляду акта планової перевірки ПАТ „Укртрнасгаз“ від 03 липня 2017 року встановила, що компанія порушила низку пунктів ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ”, — йдеться у документі.
У зв’язку з цим комісія оштрафувала “Укртрнасгаз” на 102 тисячі гривень.
Крім того, регулятор оштрафував компанію на 850 тисяч гривень за порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами.
Таким чином, “Укртрнасгаз” має у 30-денний строк з дня одержання копій постанов сплатити до держбюджету 952 тисячі гривень штрафу.
Нагадаємо, Служба безпеки України не погоджувала призначення поляка Павела Юзефа Станчака на посаду до ПАТ “Укртрансгаз”.