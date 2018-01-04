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НКРЭКУ оштрафовала “Укртрнасгаз” на 952 тис. гривен

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 января. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала “Укртрнасгаз” за нарушение лицензионных условий по хранению и транспортировке природного газа на 102 тысячи гривен и на 850 тысяч гривен соответственно. Об этом свидетельствуют постановления от 29 декабря 2017 года, обнародованные на сайте регулятора, передает УНН.

НКРЭКУ оштрафовала “Укртрнасгаз” на 952 тис. гривен

“НКРЭКУ в результате рассмотрения акта плановой проверки ОАО ”Укртрнасгаз” от 3 июля 2017 года установила, что компания нарушила ряд пунктов лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по хранению природного газа, газа (метана) угольных месторождений“, — говорится в документе.

В связи с этим, комиссия оштрафовала “Укртрнасгаз” на 102 тысячи гривен.

Кроме того, регулятор оштрафовал компанию на 850 тысяч гривен за нарушение лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке природного, нефтяного газа и газа (метана) угольных месторождений по трубопроводам.

Таким образом, “Укртрнасгаз” должен в 30-дневный срок со дня получения копий постановлений оплатить в госбюджет 952 тысяч гривен штрафа.

Напомним, Служба безопасности Украины не согласовывала назначение поляка Павла Юзефа Станчака на должность в ОАО “Укртрансгаз”.

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