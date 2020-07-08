НХЛ назвала дату рестарту сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Національна хокейна ліга і Профспілка гравців узгодили план повернення і дату рестарту сезону 2019/20 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Першого серпня сезон буде відновлений кваліфікаційним турніром за участі 16 команд. За підсумками даного турніру кращі вісім команд визначать номера посіву.
Відкриття тренувальних таборів, яке є початком етапу 3, заплановано на 13 липня. Потім команди вирушать 26 липня в один з двох центрів, де вони розпочнуть 4-й етап.
Нагадаємо, що в командах НХЛ почали з’являтися нові хокеїсти із зараженням на коронавірус.