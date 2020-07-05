Чотири хокеїсти чинного володаря Кубку Стенлі заразилися коронавірусом

За словами джерела, знайомого з ситуацією, за останні пару тижнів четверо гравців команди і один з членів тренерського штабу здали позитивний результат на COVID-19.

Проблеми могли початися в барі в Клейтоні, де кілька членів команди зібралися понад тиждень тому. Члени широкої громадськості також були в установі, відповідно до інформації джерела. Через кілька днів після цієї зустрічі перший гравець здав позитивний результат. Згодом, ще один гравець і тренер здали позитивний результат, а потім ще два гравці. За інформацією видання, команда припинила підготовку до відновлення сезону.

Зауважимо, що “Сент-Луїс” є чинним володарем Кубку Стенлі. У фінальній серії плей-офф до чотирьох перемог “Блюз” здобули перемогу над “Бостон Брюїнз” — 4:3.