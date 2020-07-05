Четыре хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли заразились коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Четыре хоккеиста и тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) “Сент-Луис Блюз” заразились коронавирусом, сообщает УНН со ссылкой на сайт St.Louis Post-Dispatch.
По словам источника, знакомого с ситуацией, за последние пару недель четверо игроков команды и один из членов тренерского штаба сдали положительный результат на COVID-19.
Проблемы могли начаться в баре в Клейтоне, где несколько членов команды собрались более недели назад. Члены широкой общественности также были в учреждении, согласно информации источника. Через несколько дней после этой встречи первый игрок сдал положительный результат. Впоследствии, еще один игрок и тренер сдали положительный результат, а потом еще два игрока. По информации издания, команда прекратила подготовку к возобновлению сезона.
Заметим, что “Сент-Луис” является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии плей-офф до четырех побед “Блюз” одержали победу над “Бостон Брюинз” — 4:3.