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Четыре хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли заразились коронавирусом

Четыре хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли заразились коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 12365 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Четыре хоккеиста и тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) “Сент-Луис Блюз” заразились коронавирусом, сообщает УНН со ссылкой на сайт St.Louis Post-Dispatch.

По словам источника, знакомого с ситуацией, за последние пару недель четверо игроков команды и один из членов тренерского штаба сдали положительный результат на COVID-19.

Проблемы могли начаться в баре в Клейтоне, где несколько членов команды собрались более недели назад. Члены широкой общественности также были в учреждении, согласно информации источника. Через несколько дней после этой встречи первый игрок сдал положительный результат. Впоследствии, еще один игрок и тренер сдали положительный результат, а потом еще два игрока. По информации издания, команда прекратила подготовку к возобновлению сезона.

Заметим, что “Сент-Луис” является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии плей-офф до четырех побед “Блюз” одержали победу над “Бостон Брюинз” — 4:3.

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