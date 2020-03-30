Низка країн зняли заборону з української курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Більше 10 країн світу зняли торговельні бар’єри з українського м’яса птиці. Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби, передає УНН.
Станом на сьогодні, 30 березня, обмеження на експорт українського м'яса птиці зняли Ірак та Сінгапур.
Зонування у 25 км визнали Об’єднані Арабські Емірати. Зонування у 10 км визнав ЄС, Ізраїль та Молдова.
Регіоналізацію (обмеження поставок на територію області) визнали Азербайджан, Вірменія, Гонконг, Казахстан, КСА та Кувейт.
"Таких результатів вдалося досягти спільними зусиллями фахівців центрального управління Держпродспоживслужби, спеціалістів, які працюють на місцях, і дипломатичних місій України за кордоном", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, Україна один з найбільших трейдерів курятини у світі. 90% експорту української курятини забезпечує компанія МХП (Наша Ряба) Юрія Косюка.
Сьогодні МХП працює на повних потужностях, аби забезпечити країну і міжнародних партнерів продукцією.
Раніше УНН повідомляв, що обмеження на українську курятину були пов’язані з поодиноким спалахом пташиного грипу у Вінницькій області, який оперативно був локалізований.