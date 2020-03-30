Ряд стран сняли запрет с украинской курятины

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 72111 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 85228 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 98260 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95468 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106328 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91858 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103516 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106114 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131127 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Ряд стран сняли запрет с украинской курятины

Ряд стран сняли запрет с украинской курятины

Киев  •  УНН

 • 24261 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Более 10 стран мира сняли торговые барьеры с украинского мяса птицы. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы, передает УНН.

На сегодня, 30 марта, ограничения на экспорт украинского мяса птицы сняли Ирак и Сингапур.

Зонирование в 25 км признали Объединенные Арабские Эмираты. Зонирование в 10 км признал ЕС, Израиль и Молдова.

Регионализацию (ограничения поставок на территорию области) признали Азербайджан, Армения, Гонконг, Казахстан, КСА и Кувейт.

"Таких результатов удалось достичь совместными усилиями специалистов центрального управления Госпродпотребслужбы, специалистов, работающих на местах, и дипломатических миссий Украины за рубежом", - отметили в ведомстве.

Напомним, Украина один из крупнейших трейдеров курятины в мире. 90% экспорта украинской курятины обеспечивает компания МХП (Наша Ряба) Юрия Косюка.

Сегодня МХП работает на полных мощностях, чтобы обеспечить страну и международных партнеров продукцией.

Ранее УНН сообщал, что ограничения на украинскую курятину были связаны с одиночной вспышкой птичьего гриппа в Винницкой области, которая оперативно была локализована.

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