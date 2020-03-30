Ряд стран сняли запрет с украинской курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Более 10 стран мира сняли торговые барьеры с украинского мяса птицы. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы, передает УНН.
На сегодня, 30 марта, ограничения на экспорт украинского мяса птицы сняли Ирак и Сингапур.
Зонирование в 25 км признали Объединенные Арабские Эмираты. Зонирование в 10 км признал ЕС, Израиль и Молдова.
Регионализацию (ограничения поставок на территорию области) признали Азербайджан, Армения, Гонконг, Казахстан, КСА и Кувейт.
"Таких результатов удалось достичь совместными усилиями специалистов центрального управления Госпродпотребслужбы, специалистов, работающих на местах, и дипломатических миссий Украины за рубежом", - отметили в ведомстве.
Напомним, Украина один из крупнейших трейдеров курятины в мире. 90% экспорта украинской курятины обеспечивает компания МХП (Наша Ряба) Юрия Косюка.
Сегодня МХП работает на полных мощностях, чтобы обеспечить страну и международных партнеров продукцией.
Ранее УНН сообщал, что ограничения на украинскую курятину были связаны с одиночной вспышкой птичьего гриппа в Винницкой области, которая оперативно была локализована.