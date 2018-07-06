Німецький уряд досяг угоди щодо біженців

Замість транзитних центрів у Берліні німецькі політики тепер говорять про транзитну процедуру, а для повернення шукачів притулку в інші країни відповідно до Дублінських угод застосовуватиметься прискорена процедура.



Нагадаємо, австрійський уряд попереджає, що він може вжити "відповідних заходів" для захисту своїх кордонів від мігрантів.



Рада ЄС ухвалила пропозицію Єврокомісії розмістити до 2020 року 10 тисяч прикордонників на зовнішніх кордонах Євросоюзу.



Як повідомляв УНН, Меркель досягла з 14 країнами ЄС домовленостей щодо біженців.