Німецький уряд досяг угоди щодо біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Три партії німецької урядової коаліції - Християнсько-демократичний союз (ХДС), Християнсько-соціальний союз (ХСС) та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - змогли досягти згоди у суперечці стосовно політики щодо біженців. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Замість транзитних центрів у Берліні німецькі політики тепер говорять про транзитну процедуру, а для повернення шукачів притулку в інші країни відповідно до Дублінських угод застосовуватиметься прискорена процедура.
Нагадаємо, австрійський уряд попереджає, що він може вжити "відповідних заходів" для захисту своїх кордонів від мігрантів.
Рада ЄС ухвалила пропозицію Єврокомісії розмістити до 2020 року 10 тисяч прикордонників на зовнішніх кордонах Євросоюзу.
Як повідомляв УНН, Меркель досягла з 14 країнами ЄС домовленостей щодо біженців.