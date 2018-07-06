Немецкое правительство достигло соглашения относительно беженцев

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 78725 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 111094 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132092 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139043 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 175409 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155084 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142385 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130593 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 186192 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118384 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Немецкое правительство достигло соглашения относительно беженцев

Немецкое правительство достигло соглашения относительно беженцев

Киев  •  УНН

 • 7247 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Три партии немецкой правительственной коалиции - Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - смогли достичь согласия в споре относительно политики в отношении беженцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Вместо транзитных центров в Берлине немецкие политики теперь говорят о транзитной процедуре, а для возвращения искателей убежища в другие страны в соответствии с Дублинским соглашением будет применяться ускоренная процедура.

Напомним, австрийское правительство предупреждает, что он может принять "соответствующие меры" для защиты своих границ от мигрантов.

Совет ЕС принял предложение Еврокомиссии разместить до 2020 года 10 000 пограничников на внешних границах Евросоюза .

Как сообщал УНН, Меркель достигла с 14 странами ЕС договоренностей в отношении беженцев.

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