Немецкое правительство достигло соглашения относительно беженцев

Вместо транзитных центров в Берлине немецкие политики теперь говорят о транзитной процедуре, а для возвращения искателей убежища в другие страны в соответствии с Дублинским соглашением будет применяться ускоренная процедура.



Напомним, австрийское правительство предупреждает, что он может принять "соответствующие меры" для защиты своих границ от мигрантов.



Совет ЕС принял предложение Еврокомиссии разместить до 2020 года 10 000 пограничников на внешних границах Евросоюза .



Как сообщал УНН, Меркель достигла с 14 странами ЕС договоренностей в отношении беженцев.