Німецький регулятор отримав заявки Нафтогазу і ОГТСУ на участь у сертифікації "Північного потоку - 2", вони будуть розглянуті - Bnetza
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) отримало заявки від НАК "Нафтогаз України" і Оператора ГТС України на участь в процедурі сертифікації "Північного Потоку - 2". Про це УНН повідомили у пресслужбі регулятора.
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"Bundesnetzagentur може підтвердити, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" подали заявку на участь в процедурі сертифікації. Тепер заявки будуть розглянуті. Дата прийняття рішення ще не призначена", - повідомили у пресслужбі регулятора.
Деталі
У Федеральному агентстві також відзначили, що публікують рішення за заявками на своєму веб-сайті.
На питання про те, чи будуть в разі допуску до сертифікації Нафтогаз і ОГТСУ мати ті ж права, що і PGNiG SA і PST GmbH, у пресслужбі уточнили, що польські компанії "мають процесуальні права, такі як можливість коментувати", однак "участь в розгляді не дає права вето".
Контекст
PGNiG, польська державна енергетична компанія, і її німецьке дочірнє підприємство PGNiG Supply & Trading GmbH, подали заявки на участь в процесі сертифікації і вже були допущені до процедури Федеральним мережевим агентством Німеччини. В Україні НАК "Нафтогаз України" подав заявку на приєднання до процесу 15 жовтня.
20 жовтня Оператор ГТС України також подав заявку в німецький енергетичний регулятор на участь в процедурі сертифікації.
Процедура сертифікації повинна забезпечити відповідність європейському енергетичному законодавству, а також в разі, якщо запропонований оператор контролюється суб'єктом, що не належить до країни-члена ЄС (в даному випадку - російський "Газпром"), повинна гарантувати, що сертифікація не загрожує безпеці поставок.
Міністр закордонних справ України сьогодні заявив, що очікується позитивне рішення щодо українських заявок.