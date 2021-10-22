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Немецкий регулятор получил заявки Нафтогаза и ОГТСУ на участие в сертификации “Северного потока - 2”, они будут рассмотрены - Bnetza

Киев • УНН

 • 23304 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) получило заявки от НАК “Нафтогаз Украины” и Оператора ГТС Украины на участие в процедуре сертификации “Северного Потока — 2”. Об этом УНН сообщили в пресслужбе регулятора.

Немецкий регулятор получил заявки Нафтогаза и ОГТСУ на участие в сертификации “Северного потока - 2”, они будут рассмотрены - Bnetza

Цитата

“Bundesnetzagentur может подтвердить, что Национальная акционерная компания „Нафтогаз Украины“ и ООО „Оператор газотранспортной системы Украины“ подали заявку на участие в процедуре сертификации. Теперь заявки будут рассмотрены. Дата принятия решения еще не назначена”, — сообщили в пресслужбе регулятора.

Детали

В Федеральном агенстве также отметили, что публикуют решения по заявкам на своем веб-сайте.

На вопрос о том, будут ли в случае допуска к сертификации Нафтогаз и ОГТСУ иметь те же права, что и PGNiG SA и PST GmbH, в пресслужбе уточнили, что польские компании “имеют процессуальные права, такие как возможность комментировать”, однако “участие в разбирательстве не дает права вето”.

Контекст

PGNiG, польская государственная энергетическая компания, и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH, подали заявки на участие в процессе сертификации и уже были допущены к процедуре Федеральным сетевым агентством Германии. В Украине НАК “Нафтогаз Украины” подал заявку на присоединение к процессу 15 октября.

20 октября Оператор ГТС Украины также подал заявку в немецкий энергетический регулятор на участие в процедуре сертификации.

Процедура сертификации должна обеспечить соответствие европейскому энергетическому законодательству, а также в случае, если предложенный оператор контролируется субъектом, не принадлежащим к стране-члену ЕС (в данном случае — российский “Газпром”), должна гарантировать, что сертификация не угрожает безопасности поставок.
Министр иностранных дел Украины сегодня заявил, что ожидается положительное решение по украинским заявкам.

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