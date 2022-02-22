Німецький регулятор не може сертифікувати "Північний потік -2"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) в даний час не може сертифікувати оператора "Північного потоку — 2". Про це повідомив у вівторок УНН представник реглятора.
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“Передумовою для сертифікації оператора "Північного потоку-2" є позитивна оцінка Федерального Міністерства економіки і кліматичних заходів, що свідчить про відсутність загроз для безпеки поставок (природного газу — ред.). Ця умова більше не виконується. Bundesnetzagentur в даний час не може сертифікувати компанію. Експлуатація газопроводу без сертифікації буде незаконною", - повідомили в агентстві.
Що передувало
Сьогодні Федеральний канцлер Олаф Шольц заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так звані "Л/ДНР".
За даними ЗМІ, після цього німецьке Міністерство енергетики призупинило процес сертифікації "Північного потоку-2".
Доповнення
Газопровід "Північний потік-2", яким керує російський "Газпром", був завершений у вересні, і він чекає на остаточну сертифікацію від німецького мережевого агентства, яке заявило, що в першій половині 2022 року ніякого рішення не буде прийнято.
На те, що трубопровід вартістю 11 мільярдів доларів, яким керує Російська державна газова компанія "Газпром", німецькі регулюючі органи можуть схвалити в середині року, сподівається виконавчий директор Uniper, однієї з п'яти європейських енергетичних компаній, які допомагають фінансувати трубопровід.
Сполучені Штати, а також деякі європейські країни, включаючи Україну і Польщу, виступають проти трубопроводу, що позбавить Київ отримання оплати за транзит, а також посилить вплив Москви на Європу, де ціни на газ стрімко зростають.
Так, Європа бореться з енергетичною кризою, в результаті якої ціни на газ і електроенергію побили кілька рекордів за останні кілька місяців. Запаси газу на континенті вже досягли найнижчого рівня більш ніж за десятиліття.
Різке зростання цін на енергоносії в поєднанні з недопоставками викликали звинувачення з боку європейських офіційних осіб в тому, що Росія обмежує поставки, щоб чинити тиск на владу з метою сертифікації нового трубопроводу. Зокрема, президент Росії Володимир Путін пообіцяв збільшити поставки газу, сказавши, що "Північний потік-2" може бути запущений "на наступний день після" такого схвалення.
Глава МЕА Фатіх Біроль звинуватив Росію в енергетичній кризі, яка завдає шкоди економіці по всій Європі.