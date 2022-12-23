Німецький перевізник Deutsche Bahn передав 63 генератори "Укрзалізниці"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn ровідомив, що відправив "Укрзалізниці" 63 генератори для налагодження роботи в умовах дефіциту електроенергії, інформує УНН.
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"Перші 63 генератори для українських ремонтних майстерень і вокзалів у Ганновері завантажено, ще 325 аварійних генераторів з’являться в січні. Ми хочемо підтримати наших неймовірно сміливих колег там, де терміново потрібна допомога", - наголосив генеральний директор Deutsche Bahn Ріхард Лутц.
Деталі
За його словами, генератори забезпечать електроенергію та опалення на залізничних станціях і ремонтних заводах, а також використовуватимуться безпосередньо в поїздах.
325 аварійних електрогенераторів, які "Укрзалізниця" отримає в січні, будуть використовуватися для забезпечення електроенергією пасажирів та робочих місць українських залізничників.
Доповнення
Європейський Союз надасть Україні 900 генераторів.
Уряд Грузії придбав для України 25 генераторних установок високої потужності, сьогодні здійснено їхнє навантаження для подальшого відправлення.