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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 12561 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Грузія відправляє в Україну 25 промислових генераторних станцій

Грузія відправляє в Україну 25 промислових генераторних станцій

Київ • УНН

 • 403502 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Уряд Грузії придбав для України 25 генераторних установок високої потужності, сьогодні здійснено їхнє навантаження для подальшого відправлення, передає УНН із посиланням на посольство України в Грузії.

Деталі

Наголошується, що йдеться про генератори промислового призначення, які можна використовувати для забезпечення безперебійної роботи лікарень, теплових енерго-централей, водонасосних станцій та інших об'єктів життєзабезпечення.

При завантаженні гуманітарної допомоги були присутні тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов та заступник міністра економіки та сталого розвитку Грузії Ромео Мікаутадзе.

"Завдяки допомозі та підтримки наших друзів та союзників у тому числі з братньої Грузії, ми виграємо цю битву зі світовим злом – російським фашизмом", - додали у посольстві.

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Доповнення

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроекти №8196 та №8197, які дозволять звільнити від ПДВ та мита двигуни та генератори, статичні перетворювачі електричних котушок індуктивності, зберігати пальне до 2 тонн для генераторів без ліцензій.

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