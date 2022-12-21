Грузія відправляє в Україну 25 промислових генераторних станцій
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Уряд Грузії придбав для України 25 генераторних установок високої потужності, сьогодні здійснено їхнє навантаження для подальшого відправлення, передає УНН із посиланням на посольство України в Грузії.
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Наголошується, що йдеться про генератори промислового призначення, які можна використовувати для забезпечення безперебійної роботи лікарень, теплових енерго-централей, водонасосних станцій та інших об'єктів життєзабезпечення.
При завантаженні гуманітарної допомоги були присутні тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов та заступник міністра економіки та сталого розвитку Грузії Ромео Мікаутадзе.
"Завдяки допомозі та підтримки наших друзів та союзників у тому числі з братньої Грузії, ми виграємо цю битву зі світовим злом – російським фашизмом", - додали у посольстві.
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Доповнення
Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроекти №8196 та №8197, які дозволять звільнити від ПДВ та мита двигуни та генератори, статичні перетворювачі електричних котушок індуктивності, зберігати пальне до 2 тонн для генераторів без ліцензій.