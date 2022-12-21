Грузия отправляет в Украину 25 промышленных генераторных станций
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Правительство Грузии приобрело для Украины 25 генераторных установок высокой мощности, сегодня осуществлена их нагрузка для дальнейшей отправки, передает УНН со ссылкой на посольство Украины в Грузии.
Детали
Отмечается, что речь идет о генераторах промышленного назначения, которые можно использовать для обеспечения бесперебойной работы больниц, тепловых энергоцентралей, водонасосных станций и других объектов жизнеобеспечения.
При загрузке гуманитарной помощи присутствовали временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов и заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе.
"Благодаря помощи и поддержке наших друзей и союзников в том числе из братской Грузии, мы выигрываем эту битву с мировым злом – российским фашизмом", - добавили в посольстве.
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Дополнение
Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроекты №8196 и №8197, которые позволят освободить от НДС и пошлины двигатели и генераторы, статические преобразователи электрических катушек индуктивности, хранить топливо до 2 тонн для генераторов без лицензий.