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Грузия отправляет в Украину 25 промышленных генераторных станций

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Правительство Грузии приобрело для Украины 25 генераторных установок высокой мощности, сегодня осуществлена их нагрузка для дальнейшей отправки, передает УНН со ссылкой на посольство Украины в Грузии.

Детали

Отмечается, что речь идет о генераторах промышленного назначения, которые можно использовать для обеспечения бесперебойной работы больниц, тепловых энергоцентралей, водонасосных станций и других объектов жизнеобеспечения.

При загрузке гуманитарной помощи присутствовали временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов и заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе.

"Благодаря помощи и поддержке наших друзей и союзников в том числе из братской Грузии, мы выигрываем эту битву с мировым злом – российским фашизмом", - добавили в посольстве.

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Дополнение

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроекты №8196 и №8197, которые позволят освободить от НДС и пошлины двигатели и генераторы, статические преобразователи электрических катушек индуктивности, хранить топливо до 2 тонн для генераторов без лицензий.

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