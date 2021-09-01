Німеччина закликає Іран повернутися до ядерних переговорів "якомога швидше"

ukru
17 березня, 19:38 • 100861 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 126027 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 182989 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 156950 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 155774 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 163043 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 179818 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150294 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159438 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176157 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

17 березня, 21:15 • 39462 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 49937 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

01:52 • 33699 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 19603 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 53170 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 182989 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 163190 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 259954 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 256013 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 384012 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 61989 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 70772 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 68655 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 101882 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 111934 перегляди
Актуальне
Німеччина закликає Іран повернутися до ядерних переговорів "якомога швидше"

Німеччина закликає Іран повернутися до ядерних переговорів "якомога швидше"

Київ • УНН

 • 15074 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Німеччина закликала Іран відновити ядерні переговори "якомога швидше", щоб відновити ядерну угоду 2015 року, після перерви в обговореннях з 20 червня. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Ми наполегливо просимо Іран повернутися за стіл переговорів конструктивно і якомога швидше, - повідомив під час брифінгу речник міністерства закордонних справ. - Ми готові до цього, але тимчасове вікно не відкриватиметься нескінченно".

Деталі

Шостий раунд непрямих переговорів між Тегераном і Вашингтоном був перерваний через два дні після того, як новообраний президент Ібрагім Раїсі був обраний президентом Ірану. Раїсі вступив на посаду 5 серпня.

Контекст

З квітня Іран і шість держав намагалися зрозуміти, як Тегеран і Вашингтон можуть повернутися до дотримання ядерного пакту, від якого колишній президент США Дональд Трамп відмовився в 2018 році і знову ввів жорсткі санкції щодо Тегерана.

У відповідь Тегеран порушив ядерні обмеження угоди, згідно з якою Іран погодився обмежити свої ядерні роботи в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Минулого місяця Франція, Німеччина і Велика Британія висловили серйозну стурбованість у зв'язку з повідомленнями наглядового органу ООН з ядерної безпеки (МАГАТЕ), що підтверджує, що Іран вперше видобув металевий уран із збагаченням до 20% розщеплюваної чистоти і збільшив виробничі потужності по урану із збагаченням до 60%.

Іран заперечує прагнення до ядерної зброї.

Відомо, що новообраний президент Ірану Раїсі планує зайняти "більш жорстку позицію" на переговорах. Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян заявив в понеділок, що переговори можуть відновитися "через два-три місяці".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами