Німеччина закликає Іран повернутися до ядерних переговорів "якомога швидше"

Цитата

"Ми наполегливо просимо Іран повернутися за стіл переговорів конструктивно і якомога швидше, - повідомив під час брифінгу речник міністерства закордонних справ. - Ми готові до цього, але тимчасове вікно не відкриватиметься нескінченно".

Деталі

Шостий раунд непрямих переговорів між Тегераном і Вашингтоном був перерваний через два дні після того, як новообраний президент Ібрагім Раїсі був обраний президентом Ірану. Раїсі вступив на посаду 5 серпня.

Контекст

З квітня Іран і шість держав намагалися зрозуміти, як Тегеран і Вашингтон можуть повернутися до дотримання ядерного пакту, від якого колишній президент США Дональд Трамп відмовився в 2018 році і знову ввів жорсткі санкції щодо Тегерана.

У відповідь Тегеран порушив ядерні обмеження угоди, згідно з якою Іран погодився обмежити свої ядерні роботи в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Минулого місяця Франція, Німеччина і Велика Британія висловили серйозну стурбованість у зв'язку з повідомленнями наглядового органу ООН з ядерної безпеки (МАГАТЕ), що підтверджує, що Іран вперше видобув металевий уран із збагаченням до 20% розщеплюваної чистоти і збільшив виробничі потужності по урану із збагаченням до 60%.

Іран заперечує прагнення до ядерної зброї.

Відомо, що новообраний президент Ірану Раїсі планує зайняти "більш жорстку позицію" на переговорах. Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян заявив в понеділок, що переговори можуть відновитися "через два-три місяці".