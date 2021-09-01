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Актуальное
Германия призывает Иран вернуться к ядерным переговорам "как можно скорее"

Германия призывает Иран вернуться к ядерным переговорам "как можно скорее"

Киев  •  УНН

 • 15059 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Германия призвала Иран возобновить ядерные переговоры "как можно быстрее", чтобы восстановить ядерное соглашение 2015 года, после перерыва в обсуждениях с 20 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Мы настоятельно просим Иран вернуться за стол переговоров конструктивно и как можно быстрее, - сообщил во время брифинга представитель министерства иностранных дел. - Мы готовы к этому, но временное окно не будет открываться бесконечно".

Детали

Шестой раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном был прерван через два дня после того, как новоизбранный президент Ибрагим Раиси был избран президентом Ирана. Раисе вступил в должность 5 августа.

Контекст

С апреля Иран и шесть государств пытались понять, как Тегеран и Вашингтон могут вернуться к соблюдению ядерного пакта, от которого бывший президент США Дональд Трамп отказался в 2018 году и снова ввел жесткие санкции в отношении Тегерана.

В ответ Тегеран нарушил ядерные ограничения соглашения, согласно которому Иран согласился ограничить свои ядерные работы в обмен на снятие международных санкций.

В прошлом месяце Франция, Германия и Великобритания выразили серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями надзорного органа ООН по ядерной безопасности (МАГАТЭ), что подтверждает, что Иран впервые добыл металлический уран с обогащением до 20% расщепляющейся чистоты и увеличил производственные мощности по урану с обогащением до 60%.

Иран отрицает стремление к ядерному оружию.

Известно, что новоизбранный президент Ирана Раиси планирует занять "более жесткую позицию" на переговорах. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян заявил в понедельник, что переговоры могут возобновиться "через два-три месяца".

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