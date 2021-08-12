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Німеччина призупинила висилку афганців на батьківщину через наступ талібів

Німеччина призупинила висилку афганців на батьківщину через наступ талібів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У зв'язку з настанням бойовиків терористичного руху "Талібан" Німеччина припиняє висилку громадян Афганістану в цю країну. Як повідомили в міністерстві внутрішніх справ ФРН в середу, 11 серпня, відповідне рішення прийняв глава відомства Хорст Зеехофер, передає УНН.

Цитата

“Як тільки ситуація дозволить, депортація злочинців і небезпечних осіб в Афганістан відновиться”, — підкреслив Зєєхофер.

Депортацію призупинили і Нідерланди

На початку минулого тижня депортаційні рейс з Мюнхена з шістьма афганцями на борту був скасований через подвійного теракту в Кабулі. До вирішення призупинити депортацію приєдналися і Нідерланди.

Як уточнили в МВС ФРН, з початку року в Афганістан були видворені 167 осіб.

На даний момент приписи покинути Німеччину отримали майже 30 тисяч афганців, у більшості з них не були задоволені прохання про надання притулку.

Держміністр очікує приплив біженців в Німеччину

На думку державного міністра у МЗС ФРН Нільса Аннена, в зв’язку з ескалацією насильства в Афганістані Європу і Німеччину очікує збільшення числа біженців з цього регіону.

“Наївно вважати, що просування талібів і насильство в охопленому війною регіоні не матиме наслідків для міграційної політики”, — сказав він в інтерв’ю виданням медіагрупи Funke, яке ті публікують 12 серпня. “Ми також відчуємо наслідки в Німеччині, нехай і не в найближчі тижні”, — додав Нільс Аннен.

Контекст

11 серпня стало відомо про захоплення ісламістами адміністративного центру дев’ятої провінції в Афганістані. Газета The Washington Post з посиланням на джерела в американських спецслужбах передала, що в зв’язку з швидким просуванням бойовиків терористичного руху “Талібан” в Афганістані, столиця країни Кабул може бути взята ними під контроль набагато раніше, ніж спочатку припускав Вашингтон.

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