Німеччина послабила прикордонний контроль з рядом країн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Німеччина послабила прикордонний контроль з Австрією, Францією і Швейцарією, введений на тлі пандемії коронавірусу SARS-CoV-2. Про це повідомляє DW, інформує УНН.
"З суботи, 16 травня, дозволений виїзд до Австрії, Франції та Швейцарії з ділових і сімейних причин. У той же час туризм, поїздки для закупівель в магазинах або заправка паливом як і раніше - заборонені", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що контроль на кордоні з Люксембургом скасований повністю, а на кордоні з Данією поки збережений.
"Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявило, що ослаблення прикордонного контролю з Австрією, Францією і Швейцарією для пересувань в обох напрямках стало можливим завдяки поліпшенню епідеміологічної ситуації. До 15 червня контроль планується скасувати повністю. Німеччина закрила кордони з сусідніми країнами в середині березня", - повідомляє видання.
Як повідомлялося раніше в УНН, Італія відкриває свої кордони з 3 червня.