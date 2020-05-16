Німеччина послабила прикордонний контроль з рядом країн

"З суботи, 16 травня, дозволений виїзд до Австрії, Франції та Швейцарії з ділових і сімейних причин. У той же час туризм, поїздки для закупівель в магазинах або заправка паливом як і раніше - заборонені", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що контроль на кордоні з Люксембургом скасований повністю, а на кордоні з Данією поки збережений.

"Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявило, що ослаблення прикордонного контролю з Австрією, Францією і Швейцарією для пересувань в обох напрямках стало можливим завдяки поліпшенню епідеміологічної ситуації. До 15 червня контроль планується скасувати повністю. Німеччина закрила кордони з сусідніми країнами в середині березня", - повідомляє видання.

Як повідомлялося раніше в УНН, Італія відкриває свої кордони з 3 червня.