Італія відкриває свої кордони з 3 червня

"Уряд Італії ухвалив рішення про відкриття кордонів країни. З третього червня італійці можуть вільно виїжджати за межі країни. Водночас дозвіл на в'їзд поки надали лише громадянам країн-членів ЄС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від осіб, які подорожуватимуть до Італії з 3 червня, не будуть вимагати відправлятися на самоізоляцію.

"Італійський уряд також постановив, що обмеження на пересування всередині регіонів будуть зняті з 18 травня, а вже з 3 червня будуть зняті обмеження на пересування між регіонами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кількість інфікованих на коронавірус у світі перевалила за 4,5 млн, а Китай за кількістю хворих обігнали Індія та Перу.