Італія відкриває свої кордони з 3 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. З третього червня Італія відкриває кордони, італійці можуть виїжджати за межі країни. Дозвіл на в’їзд надали лише громадянам країн-членів ЄС. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
"Уряд Італії ухвалив рішення про відкриття кордонів країни. З третього червня італійці можуть вільно виїжджати за межі країни. Водночас дозвіл на в'їзд поки надали лише громадянам країн-членів ЄС", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що від осіб, які подорожуватимуть до Італії з 3 червня, не будуть вимагати відправлятися на самоізоляцію.
"Італійський уряд також постановив, що обмеження на пересування всередині регіонів будуть зняті з 18 травня, а вже з 3 червня будуть зняті обмеження на пересування між регіонами", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, кількість інфікованих на коронавірус у світі перевалила за 4,5 млн, а Китай за кількістю хворих обігнали Індія та Перу.